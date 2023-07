O Vasco lidera uma estatística negativa até a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca marcou apenas 11 gols até aqui, o que dá uma média de 0,79 gols marcados por jogo disputado. Logo atrás vem o Corinthians, que não fica muito longe: o Timão balançou as redes em apenas 12 oportunidades, média de 0,86.



Os números são muito distintos quando olhamos para os maiores goleadores do campeonato: Palmeiras, Flamengo e Botafogo, com 28 gols marcados cada um, com uma média de 1,75 por partida.