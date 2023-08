A nova temporada da Liga Saudita começa nesta sexta-feira (11), às 15h, com Al Ahli, de Roberto Firmino, em campo para enfrentar o Al Hazm. E, é claro, todos os holofotes estão voltados ao brasileiro, que pode fazer sua estreia pelo novo clube. E na Lance! Betting tem promoção especial caso Firmino balance as redes e seu clube vença o confronto: odds de 4.0. Antes, você apostava R$ 10 e ganhava R$ 25, mas com essa turbinada, apostando R$ 10, você pode levar R$ 40. Não é demais?