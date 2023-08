Precisando vencer para avançar, o Athletico-PR encara o Bolívar, na noite desta terça-feira (8), às 21h, na Ligga Arena. Após a derrota por 3 a 1 no jogo de ida, o Furacão quer marcar mais de dois gols e chegar às quartas de final da Libertadores. Pensando na necessidade do Athletico, a galera da Lance! Betting turbinou uma odd pra você: caso o Furacão vença, as odds, que antes eram de 1.19, agora são de 2.00.