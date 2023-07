Longe de estar entre os favoritos, o Independiente Medellín surpreendeu na fase de grupos e, mesmo sem se classificar, conseguiu o melhor ataque da competição. É bom ressaltar que o time colombiano veio das fases eliminatórias, ou seja, jogou mais partidas do que as outras equipes.

Quem está pronto para superar a marca do Medellin, que tem 17 gols, é o Palmeiras, com 16. A equipe enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, e precisa de apenas um gol para assumir a 1ª posição.