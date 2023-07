O Campeonato Brasileiro ainda não fechou o primeiro turno, mas já é possível ver a diferença de algumas equipes quando o assunto é ataque, ou seja, na quantidade de gols marcados até o momento. E, na liderança, três tipos estão no topo: Botafogo, Flamengo e Palmeiras são os maiores goleadores até a 16ª rodada do torneio, com 28 tentos, média de 1.75 por confronto disputado. O Vasco, por sua vez, foi quem menos balançou as redes: apenas 11 vezes, média de 0,73.