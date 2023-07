Vice-artilheiro da Libertadores, com seis gols em cinco jogos disputados, Germán Cano chega como a grande esperança de gols do Fluminense para as oitavas de final do torneio. Na terça-feira (1º), o Tricolor encara o Argentinos Juniors-ARG, às 21h, em Buenos Aires. O jogo da volta será no Rio de Janeiro, dia 8 de agosto.