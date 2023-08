Nos Estados Unidos há mais de um mês, Lionel Messi já abalou as estruturas do futebol local. Com sete gols em quatro jogos, o baixinho é a esperança do Inter Miami para chegar até a final da Copa das Ligas, e a Lance! Betting preparou uma superpromoção para isso acontecer: antes cotada em 3.0, a odd para Messi marcar e o Miami vencer passou para 4.00.