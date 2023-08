Vai ter jogão pelas quartas de final da Copa do Mundo Feminina! Espanha e Holanda disputam uma vaga na próxima fase em duelo que acontece nesta quinta-feira (10), às 22h, no Wellington Regional. Na Lance! Betting, a classificação da Espanha paga, até o momento, 1.89, e da Holanda está em 2.55. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos quatro encontros entre as seleções? Então confere aqui.