Vasco x Atlético-MG: odds, estatísticas e informações do jogo da 20ª rodada do Brasileirão

Abrindo o domingo (20) de Brasileirão, Vasco e Atlético Mineiro se enfrentam, às 11h, no Maracanã. De olho no jogo, a Lance! Betting já preparou os mercados, que dão as odds de 3.10 para a vitória do Vasco, 3.15 no empate e 2.43 na vitória do Galo.