Duelo acontece no domingo (6), às 15h30, no Moisés Lucarelli

Ponte Preta x Chapecoense: odds, estatísticas e informações do jogo pela 22ª rodada da Série B

(Foto: Karen Fontes/PontePress)

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B vai começar e vários jogos importantes acontecem neste final de semana. Um deles será disputado no Moisés Lucarelli entre Ponte Preta e Chapecoense, às 15h30, no domingo (6).



A Macaca vem de derrota contra o Criciúma, fora de casa, enquanto a Chape empatou com o Londrina também fora de seus domínios.

Estatísticas<br>

Pela Série B do Nacional, as equipe se enfrentaram apenas cinco vezes, com três vitórias da Chapeconse e dois empates. Portanto, a Ponte Preta busca sua primeira vitória contra a adversária nesta competição.

Dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds mostram um favoritismo da Ponte Preta a vencer no Moisés Lucarelli. A vitória do time mandante está pagando 2.10, com o empate em 3.05. A vitória da Chape paga, até o momento, 3.55.



*As odds podem mudar

Momentos das equipes

Foto: Marcos Ribolli/PontePress



A Ponte Preta vem de derrota para o Criciúma por 2 a 1, e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com 23 pontos.

Foto: Guilherme Gribeler/Divulgação/Assessoria



A Chape vive uma situação mais complicada: empatou na última rodada com o Londrina, por 1 a 1, e segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição.