Jogo de volta será nesta terça-feira (8), às 21h30, na Argentina, e vale vaga nas quartas de final

Newell’s Old Boys x Corinthians: odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

(FOTO: NELSON ALMEIDA / AFP)

Pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Newell's Old boys, nesta terça-feira (8), às 21h30, e vale vaga na próxima fase. O Timão levou a melhor no jogo de ida: 2 a 1 de virada, e tem a vantagem do empate para seguir no torneio.



O Timão chegou nas oitavas da Sul-Americana após vencer duas vezes o Universitario-PER nos playoffs; já o Newell's se classificou via fase de grupos da Sula, líder do Grupo E.

Estatísticas



Na última semana, com a vitória corintiana, aconteceu o segundo confronto da história entre as equipes. O primeiro aconteceu em 17 de março de 1956, há 67 anos, e teve vitória também alvinegra pelo mesmo placar: 2 a 1.

Dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds mostram os argentinos como grandes favoritos para a partida de volta. A vitória do Newell's Old Boys está pagando 2.15, com o empate em 3.50. A vitória do time brasileiro paga, até o momento, 3.10 (as odds podem mudar).



Nossa dica de segurança é apostar no empate.

Momento das equipes

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)



Apesar de estar apenas na 14º colocação do Brasileirão, com 20 pontos, e ter empatado com o Internacional na última rodada do Brasileiro no Beira-Rio, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo chegou a nove jogos de invencibilidade, com oito vitórias no período.

O Newell's Old Boys venceu cinco dos seis jogos disputados na fase de grupos da competição continental, alcançando 16 pontos. Foram 11 gols marcados e quatro sofridos. No jogo de ida das oitavas, perdeu por 2 a 1 e busca reverter em casa para buscar a vaga.