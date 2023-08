Goiás x Athletico-PR: odds, estatísticas e informações do jogo da 20ª rodada do Brasileirão

Em um jogo que promete ser bastante intenso, Goiás e Athletico-PR se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 20h, na Serrinha, em Goiás. Na Lance! Betting, as odds dão o tom da partida e marcam 2,65 na vitória do Goiás, 3,15 no empate e 2,80 na vitória do Athletico.

Na última partida entre as equipes, vitória do Furacão por 2 a 0. No geral, Goiás e Athletico já se enfrentaram 50 vezes, com 18 vitórias do Esmeraldino, 10 empates e 22 vitórias do Furacão.