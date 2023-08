Equipe brasileira precisa somente de um empate em casa para avançar na competição

Fortaleza x Libertad: odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana

(FOTO: Norberto DUARTE / AFP)

O Fortaleza se deu bem no jogo de ida fora de casa e venceu o Libertad-PAR por 1 a 0. Agora, no Castelão, na noite de terça-feira (8), às 19h, busca fazer bonito diante de sua torcida para ficar com a vaga nas quartas de final do torneio continental. Um empate basta para o time brasileiro avançar.

Estatísticas

Antes do jogo de ida, as equipes nunca haviam se enfrentado. É a primeira vez que Fortaleza e Libertad se encontram na história, já que o Leão não havia disputado competições internacionais até 2021.

Na primeira fase da competição, o Fortaleza se classificou em primeiro do seu grupo, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Foram 17 gols marcados e um sofrido.

Por outro lado, os paraguaios chegaram à Sul-Americana via Libertadores. A equipe do técnico Daniel Garnero terminou na terceira colocação do Grupo G, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Foram seis gols marcados e sete contra.

Dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Fortaleza, pagando 1.83, com empate a 3.60. Uma vitória do Libertad tem odds de 4.0. As odds com o time da casa marcando acima de 2,5 gols na partida está em 1.73.



Nossa dica de segurança é apostar na vitória do Fortaleza com mais de 1,5 gols na partida.



Momento das equipes

(FOTO: NORBERTO DUARTE / AFP)



O mandante desta partida não vive um momento tão especial no Campeonato Brasileiro. O time cearense foi derrotado pelo Goiás na última rodada, por 1 a 0, e não vence há quatro jogos na competição. Na Sul-Americana, no entanto, chegou às oitavas de final ao avançar em primeiro lugar no Grupo H, com 15 pontos.

(FOTO: Norberto DUARTE / AFP)

O Libertad é o líder do campeonato nacional, com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate, este, na última partida. Na Sul-Americana, avançou à fase mata-mata após passar pelo Tigre, nos Playoffs.