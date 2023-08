Equipes abrem temporada com clássico em Londres

Chelsea x Liverpool: odds, estatísticas e informações do jogo pela 1ª rodada da Premier League

(GLYN KIRK / AFP)

Abrindo a temporada da Premier League com um clássico, Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo (13) no Stamford Bridge, em Londres. Considerando a dificuldade da partida, a Lance! Betting já abriu seus mercados, e as odds apontam o Liverpool como favorito, mesmo jogando fora de casa. Confira!

Dica de aposta recomendada

Para aqueles com dúvidas sobre o que apostar, os pré-packs podem ser de grande auxílio. Criados por especialistas, eles oferecem apostas combinadas com odds elevadas.

Paul ELLIS / AFP

Nossa sugestão aqui é para apostar em ambos os times marcando, vitória do Liverpool e mais de 2.5 gols (3). Com uma aposta de R$ 10, é possível ganhar R$ 39.50! Não dá para perder uma oportunidade dessas.

Estatísticas de Chelsea e Liverpool

Ao longo de 193 jogos na história, o Liverpool venceu 80 vezes, enquanto houve 48 empates e 65 vitórias do Chelsea. Um dado curioso é que, nas últimas seis partidas entre eles, incluindo duas finais, todas terminaram em empate.

Dessas seis partidas, quatro terminaram com placar 0 a 0. Os times não balançam as redes um do outro desde 2022.

(Foto by Mike Stobe via AFP)

Com reforços consideráveis, o Chelsea entra na temporada com grande entusiasmo. Sob o comando de Pocchettino, a equipe chega com muitos novos jogadores para a partida e espera contar com o apoio da torcida para sair com a vitória.

O Liverpool, por sua vez, enfrentou uma temporada complicada, assim como o Chelsea, e embora não tenha obtido muitas contratações, trouxe Alexis Mac Allister, que agora veste a camisa 10.

(Foto by Mohd RASFAN / AFP)

Informações gerais da partida

Chelsea x Liverpool