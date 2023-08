City tem seu primeiro desafio na competição fora de casa, nesta sexta-feira (11), às 16h

Burnley x Manchester City: odds, estatísticas e informações da 1ª rodada da Premier League

OLI SCARFF / AFP

Mais uma temporada da Premier League vai começar e, é claro, com muitos jogos bons logo de cara. O Manchester City é quem vai abrir a primeira rodada ao enfrentar o Burnley, fora de casa, nesta sexta-feira (11), às 16h. Na Lance! Betting, as odds estão a todo vapor: uma vitória do City paga 1.29 e, se der zebra, o triunfo dos donos da casa paga, até o momento, 10.50.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Manchester City, pagando 1.29 na vitória dos visitantes, com empate a 6.0. Uma vitória do Burnley tem odds altas, de 10.50.



Nossa sugestão de aposta aqui é apostar nos "pré-packs" disponíveis para o jogo. Se ambos os times marcarem acima de 2.5 gols, a odd é de 3.10, portanto, apostando R$ 10, o retorno será de R$ 31,10.



*As odds podem mudar

Estatísticas



Burnley e City já se enfrentaram 110 vezes na história. No quesito número de vitórias, o City leva a melhor, com 55 triunfos, contra 30 do adversário, além de 25 empates.



Em jogos com mando de campo do Burnley, no entanto, os números são mais equilibrados: em 55 partidas, 21 vitórias do City, 22 do Burnley e 12 empates.

Onde assistir à partida