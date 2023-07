Ceará x Ituano: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada da Série B

Em jogo válido pela abertura do 2º turno da Série B, Ceará e Ituano se enfrentam nesta sexta (28), às 19h, no Castelão, em busca de objetivos distintos.

Na Lance! Betting, as odds indicam um desequilíbrio entre as equipes, caminhando para uma possível vitória do Ceará. A vitória dos nordestinos paga 1.60, o empate vale 3.40 e a vitória do ituano está com o valor de 5.60.