Confronto pode mudar a parte de cima da tabela

Athletico-PR x Cruzeiro: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Athletico-PR x Cruzeiro: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

Será a primeira partida entre as equipes desde 2019, ano do rebaixamento celeste - (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

Neste sábado (29), às 16h, Athletico-PR e Cruzeiro duelarão na Ligga Arena, em Curitiba, com o objetivo de alcançar posições no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Athletico busca os três pontos para entrar na briga pela 2ª posição, o Cruzeiro quer surpreender e se aproximar da zona de pré-Libertadores.

Estatísticas

O histórico de confrontos entre as equipes mostra 63 jogos, com vantagem para o Cruzeiro, que soma 26 vitórias, contra 17 do Athletico-PR e 20 empates. O último encontro aconteceu em 2019, na Ligga Arena, terminando em um empate sem gols. A última vitória do Cruzeiro ocorreu em 2018, no Mineirão, por 2 a 1.

Momento das equipes

Ambas as equipes vêm de desafios complicados e entrarão em campo com motivação. Mesmo com desfalques, o Athletico-PR conquistou uma vitória convincente contra o Vasco em São Januário, consolidando o trabalho do técnico Wesley Carvalho, que pode ser efetivado no cargo.

(Foto: José Tramontin/athletico.com.br )

Já o Cruzeiro sofreu uma derrota em casa para o Goiás, desperdiçando a chance de subir na tabela. O técnico Pepa busca pelo menos um empate fora de casa para amenizar o resultado negativo.

(Foto: Staff Images/Cruzeiro)

Dica de aposta

Na Lance Betting, as odds indicam o favoritismo do Furacão, com sua vitória cotada em 1.97. O empate está em 3.40, enquanto a vitória do Cruzeiro apresenta odds de 3.95.

A sugestão de aposta para a partida é uma vitória do Athletico-PR sem sofrer gols, com a "lei do ex" favorecendo Vitor Roque.

(Foto: Reprodução) *as odds podem sofrer alterações a qualquer momento

Informações gerais da partida

Athletico-PR x Cruzeiro