O torneio de Toronto, no Canadá, é um dos momentos mais esperados da temporada mundial de tênis. Neste artigo, vamos revelar os principais favoritos para apostar no torneio que acontece até o dia 13 de agosto.

A importância de escolher especialistas

Assim como em qualquer esporte, é crucial compreender as características únicas dos torneios de tênis. Enquanto o saibro é conhecido por jogos mais longos e pontos mais lentos, a grama proporciona um jogo rápido e empolgante.

No caso do piso mais duro, que é o de Toronto, o jogo fica mais dinâmico. É a superfície ideal para jogadores que sabem dosar em seu jogo bolas de efeito e bolas de força.

Favoritos destacados

Entre os homens, destacam-se Diego Schwartzman, Novak Djokovic, Casper Ruud e Stefano Tsitsipas. Já entre as mulheres, além de Swiatek, é possível mencionar Rybakina, Sabalenko e Caroline Garcia como competidoras de destaque.

Estratégias de apostas em tênis

Para entender melhor como apostar nesse esporte, é essencial conhecer as regras básicas do jogo. No tênis, um set é vencido por quem alcança seis games primeiro, e o vencedor é determinado ao vencer a melhor de três ou cinco sets.