Resenha de Apostas - 04/08/2023 - 16:58

Santos e Athletico abrem a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, às 16h, no sábado (5). Em situações diferentes na tabela, as duas equipes precisam vencer: o Furacão, para tentar entrar no G6, e o Peixe, na tentativa de se afastar da degola.

A partida conta com mercados interessantes na Lance! Betting e jogadores que podem garantir seu lucro. Confira!



João Paulo

O goleiro santista de 28 anos é destaque do Santos, mesmo com o time em fase delicada. João Paulo vem em fase estável na carreira, com boas defesas, o que passa uma segurança importante para o time e torcedores, além de ser titular absoluto na meta do Peixe.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Vítor Roque

Vice-artilheiro do Brasileirão com oito gols, Vitor Roque, de apenas 18 anos, é a principal arma do Furacão para tentar fuzilar o Santos na Vila Belmiro e sair com os três pontos. Cotado em 32 milhões de euros e já vendido ao Barcelona, o atacante se tornou o jogador nascido até 2005 com maior valor de mercado do futebol mundial. Portanto, é importante que a defesa do Peixe não dê moleza ao garoto.