Inglaterra x Colômbia: odds, estatísticas e informações do jogo das quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Inglaterra e Colômbia entram em campo pelo quarto e último jogo das quartas de final da Copa do Mundo Feminina, neste sábado (12), às 7h30, no Olímpico de Sidney. Na Lance! Betting, a classificação da seleção inglesa paga, até o momento, 1.20, e da colombiana está em 4.0.



Na Lance! Betting, as odds dão a Inglaterra como favoritíssima no confronto, com odds a 1.54, em caso de vitória, empate a 3.15 e, se der zebra e a Colômbia vencer, o valor é de 7.0. Portanto, uma aposta de R$ 10 na vitória colombiana pode pagar R$ 70!