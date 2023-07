Brasil x França: odds, estatísticas e informações do jogo pela Copa do Mundo feminina

O confronto entre Brasil x França sempre causa nervosismo nos torcedores brasileiros, e nessa Copa do Mundo feminina não será diferente.

Na história, as equipes se enfrentaram 11 vezes, com o Brasil saindo derrotado em seis oportunidades. Os outros cinco jogos foram empates, ou seja, o Brasil jamais venceu as azuis, nem em amistosos.