Os melhores sites de poker online em 2026 são 7K.poker, WPT Global e PokerStars. Avaliamos estas e outras plataformas, considerando a experiência de uso, variedade de formatos, pagamento via Pix e diferenciais de cada sala.

1 . 7K.poker: melhor site de poker direto no navegador com saldo em reais 2 . WPT Global: cash games de NLHE, PLO, Flash e Short Deck 3 . PokerStars: Spin & Go, torneios e acesso com login biométrico 4 . GGPoker: cash games acelerados com Rush & Cash 5 . 888poker: partidas rápidas com BLAST e SNAP 6 . partypoker: FastForward e pagamentos via Pix

Para elaborar o ranking, testamos seis salas de poker, observando o cadastro, a navegação, as modalidades disponíveis, as condições de rake, os pagamentos e os canais de atendimento.

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A seguir, apresentamos os resultados da análise e os principais pontos que você deve considerar antes de escolher uma plataforma.

Comparativo dos melhores sites de poker online

Os melhores sites de poker online apresentam diferenças nas modalidades, experiência de uso, pagamentos e no modo de acesso. Para facilitar a comparação, reunimos os principais destaques na tabela abaixo:

Sala Modalidade ou recurso diferencial Moeda do saldo Aceita Pix? Acesso 7K.poker Hold'em, Omaha e acesso pelo navegador BRL Sim Navegador WPT Global NLHE, PLO, Short Deck e Flash USD Sim Aplicativos PokerStars Spin & Go, MTTs e login biométrico USD Sim Aplicativos e navegador GGPoker Rush & Cash e recursos de análise USD Sim Aplicativos 888poker BLAST e SNAP USD ou BRL Não identificado Aplicativos partypoker FastForward e torneios próprios USD ou BRL Sim Aplicativos

Análise dos melhores sites de poker

Após analisar os 6 melhores sites de poker, revisamos a seguir suas características para mostrar o que cada plataforma oferece e quais pontos merecem atenção antes de escolher onde jogar.

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1. 7K.poker: melhor site de poker direto no navegador com saldo em reais

A 7K.poker é uma sala de poker ligada ao ecossistema da BET7K, que permite jogar com saldo em reais, acessando as mesas diretamente pelo navegador, sem instalar um aplicativo. A operação é da Ana Gaming Brasil S.A. e foca no público brasileiro.

Após fazer o cadastro, acessamos o lobby no computador e no celular, com a interface otimizada. A sala funciona no modelo jogador contra jogador (P2P): a operadora disponibiliza o ambiente para as partidas, sem disputar as mãos contra os participantes.

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Item Dado Formatos Texas Hold'em, Omaha, Cash games, Sit & Go, Rápido e Spins Rake e cap Cash games: 5% por pote, com limite máximo de R$ 35 Moeda do saldo BRL (R$) Pix Sim (depósito mínimo: R$ 5; saque mínimo: R$ 20) Apps Não possui acesso somente pelo navegador Suporte em português Chat 24/7 e e-mail (até 24 horas úteis) Licença Operação identificada como Ana Gaming Brasil S.A., CNPJ 61.642.465/0001-30; licença específica não divulgada

Prós:

Permite jogar diretamente pelo navegador, sem instalar software; Mantém o saldo em reais e oferece depósitos e saques via Pix sem taxas; Apresentou média de +100 mesas de Hold'em e Omaha durante nosso teste, e oferece freeroll.

Contras:

Não oferece aplicativo próprio para computador ou dispositivos móveis.

2. WPT Global: cash games de NLHE, PLO, Flash e Short Deck

A WPT Global é uma sala associada à marca World Poker Tour (WPT) e reúne variações de cash games, como NLHE, PLO, Flash e Short Deck. Graças ao torneio, é conhecida no circuito internacional de poker, com opções para diferentes estilos de partida.

Em nosso teste, utilizamos o aplicativo no computador (exige 490 MB livres) e no celular (exige 282 MB). A interface inicia em inglês, mas é possível trocar o idioma para português. Notamos que combina os cash games tradicionais com formatos rápidos, como o fast-fold.

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Item Dado Formatos Cash games NLHE/PLO, MTTs, Flash, Global Spins e Short Deck Rake e cap Cash games: 4%, com cap variável por blinds e número de jogadores; MTTs: 9% em buy-ins de até US$ 110, com redução em eventos mais caros; Global Spins: 5% Moeda do saldo USD (US$), com conversão de transações em BRL Pix Sim (depósito mínimo: US$ 5; saque mínimo: US$ 5) Apps Android, iOS, Windows e macOS Suporte em português Chat 24/7 Licença Tobique Gaming Commission, licença nº 0000005

Prós:

Apresentou média de +160 mesas de No-Limit Hold'em e +40 de Pot-Limit Omaha durante nosso teste; Recursos disponíveis como PLO5 (variante de Omaha), Bomb Pots (mãos especiais) e torneios Global Spins de Sit & Go; Pode oferecer satélites para eventos WPT, com torneios presenciais da marca, em sua maioria internacionais.

Contras:

Os aplicativos são relativamente pesados, uma vez que, após instalar, o espaço exigido na memória é dobrado, com ocupação média de 1,2 GB no computador.

3. PokerStars: Spin & Go, torneios e acesso com login biométrico

A PokerStars atua desde 2001, com um portfólio vasto de cash games, Spin & Go, Sit & Go, All-in Poker e MTTs. Além disso, seu app para celular apresenta a melhor otimização para dispositivos móveis do ranking e inclui recursos como login por biometria.

Ademais, é a único da nossa lista que permite jogar poker tanto nos aplicativos como no navegador, seja no celular ou computador. Em ambos, o ecossistema de torneios é o diferencial, com pelo menos 9 opções, além das séries anuais WCOOP e SCOOP.

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Item Dado Formatos Spin & Go, Cash games, Sit & Go, All-in Poker e MTTs Rake e cap Cash games: percentual variável conforme stakes e número de jogadores; US$ 3/6: 5%, cap de US$ 1,50 para 2 a 4 jogadores e US$ 3,50 para 5 ou mais. Torneios: taxa incluída no buy-in Moeda do saldo USD (US$), com conversão de transações em BRL Pix Sim (depósito mínimo: US$ 6; saque mínimo: US$ 10) Apps Android, iOS, Windows e macOS Suporte em português Central de Ajuda e chat, disponível 24/7 Licença Malta Gaming Authority (MGA), licença nº MGA/B2C/213/2011, emitida à TSG Interactive Gaming Europe Limited

Prós:

Oferece diferentes formatos, incluindo Spin & Go, Power Path e Ring Games;

Permite jogar tanto no navegador como nos aplicativos, em todos os sistemas operacionais;

Disponibiliza depósitos e saques via Pix com base na cotação atual do dólar.

Contras:

O saldo é sempre em dólar, o que pode gerar variações de conversão nos saques.

4. GGPoker: cash games acelerados com Rush & Cash

A GGPoker é uma sala internacional de poker que reúne modalidades tradicionais, mas se destaca nos formatos rápidos, como o Rush & Cash. Nele, você pode dar fold e ser transferido instantaneamente para outra mesa, sem o tempo de espera.

Vimos que a sala também oferece o PokerCraft, uma ferramenta que registra as mãos e permite rever sessões, filtrar jogadas e consultar estatísticas. Também conta com o Smart HUD, que apresenta informações sobre os adversários e seus padrões de jogo.

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Item Dado Formatos Texas Hold'em, PLO, Short Deck, Rush & Cash Rake e cap Hold'em, PLO, Short Deck e Rush & Cash: rake padrão de 5%, com cap variável conforme o número de jogadores Moeda do saldo USD (US$), com conversão de transações em BRL Pix Sim (depósito mínimo: US$ 10; saque mínimo: US$ 10) Apps Android, iOS, Windows e macOS Suporte em português Chat disponível 24/7 Licença Kahnawake Gaming Commission, licença nº 927

Prós:

Oferece o formato Rush & Cash, com troca rápida de mesas;

Recursos visuais e de interação entre os jogadores que tornam a experiência imersiva;

Torneios podem qualificar para eventos ao vivo da WSOP.

Contras:

Um dos maiores valores mínimos de depósito e saque entre os concorrentes diretos.

5. 888poker: partidas rápidas com BLAST e SNAP

Além de cobrir as modalidades tradicionais, a 888poker oferece variações exclusivas de formatos rápidos, como BLAST e SNAP. Ademais, possui uma aba com mesas dedicadas a iniciantes, incluindo torneios com prêmios reais.

Após baixar o software no computador e celular e se registrar, fizemos uma transferência mínima de R$ 50 para testar os modos rápidos. No caso, o BLAST é um torneio Sit & Go superturbo de três jogadores, e o SNAP é uma modalidade fast-fold com troca rápida de mesa.

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Item Dado Formatos Texas Hold'em, Omaha, Omaha Hi-Lo, BLAST e SNAP Rake e cap Cash games: 5%, com cap variável por stake e número de jogadores; exemplo NL10: cap de US$ 1 para dois jogadores e US$ 2 para três ou mais Moeda do saldo USD (US$) ou BRL (R$) Pix Não Apps Android, iOS, Windows e macOS Suporte em português Chat (24/7) Licença Malta Gaming Authority (MGA), licença nº MGA/CRP/121/2006-09

Prós:

Permite escolher o real como moeda da conta durante o cadastro; Plataforma com reputação consolidada (+20 anos de atuação em 5 continentes); Mesas e torneios dedicados para iniciantes, além de permitir jogar com saldo fictício.

Contras:

Não identificamos suporte a Pix para movimentações financeiras.

6. partypoker: formato FastForward e pagamentos via Pix

A partypoker vai além do básico ao oferecer o formato FastForward para experientes e o modo Free to Play (sem buy-in) para iniciantes. Ademais, aceita depósitos e saques via Pix a partir de R$ 20.

Acessamos a plataforma no aplicativo para computador e celular e encontramos mais de 5.400 mesas disponíveis. Quanto aos formatos, testamos o FastForward, um cash game fast-fold, no qual o jogador pode desistir e receber uma nova mão em outra mesa.

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Item Dado Formatos Cash games, FastForward, Club Games, Sit & Go, Spins Overdrive, Free to Play e MTTs Rake e cap Cash games: 5% de rake; cap de US$ 1 em mesas HU até NL200, US$ 2 em mesas de 3-4 jogadores e US$ 3 em mesas de 5-10 jogadores, com limites maiores para stakes acima de NL500 (até US$ 8 no NL5000). Moeda do saldo USD (US$) ou BRL (R$) Pix Sim (depósito mínimo: R$ 20; saque mínimo: R$ 20) Apps Android, iOS, Windows e macOS Suporte em português Chat (24/7) e e-mail Licença Gibraltar, licenças nº 050 e 051

Prós:

Reúne diferentes formatos, incluindo FastForward e Spins Overdrive;

Oferece Club Games, isto é, mesas privadas de cash game;

Média de +1.000 torneios acontecendo simultaneamente.

Contras:

A operadora informa que os saques podem levar entre 3 e 7 dias úteis para serem creditados.

Melhor site de poker para cada perfil

O melhor site de poker para cada perfil depende dos formatos disponíveis, dos recursos de acesso e das condições de utilização da sala. Com base nos nossos testes, identificamos um diferencial específico em cada uma das seis plataformas analisadas:

Perfil Site Por quê Mais opções de Sit & Go no teste 7K.poker Apresentou 39 torneios Sit & Go ativos durante nosso teste Torneios associados ao circuito WPT WPT Global Reúne MTTs e está associada à marca World Poker Tour Melhor para jogar no celular PokerStars Oferece aplicativos para Android e iOS otimizados, com login por biometria Melhor para cash games com troca rápida de mesa GGPoker Disponibiliza o formato Rush & Cash Melhor para partidas rápidas 888poker Formatos BLAST e SNAP, variações exclusivas Melhor para diversidade de torneios partypoker Oferece mais de 1.000 torneios diários, com formatos próprios

A seguir, detalhamos os motivos de cada indicação e as características encontradas durante nossa avaliação das salas.

Busca mais opções de Sit & Go no teste: 7K.poker

O melhor site de poker para quem procura torneios Sit & Go é a 7K.poker, que apresentou média de +35 competições ativas desse formato durante nosso teste. Também encontramos 36 torneios multimesas disponíveis no mesmo momento.

No Sit & Go, os participantes disputam um torneio com número definido de vagas, e a partida começa quando o grupo atinge a quantidade necessária de jogadores. Entretanto, a quantidade de competições disponíveis pode variar conforme o horário e a movimentação.

Se procura torneios associados ao circuito WPT: WPT Global

A WPT Global é uma opção para quem procura uma sala associada ao circuito internacional World Poker Tour, além de oferecer torneios multimesas (MTTs). Durante nosso teste, identificamos a disponibilidade de torneios e Global Spins.

Apesar da associação com o WPT, não confirmamos a disponibilidade de satélites para eventos presenciais específicos no Brasil; portanto, é importante consultar o calendário antes de considerar a possibilidade de participar.

Melhor site de poker para jogar no celular: PokerStars

O melhor site de poker para jogar no celular é a PokerStars, que oferece aplicativos para Android e iOS e permite entrar na conta por biometria em dispositivos compatíveis. A interface é simples, o que facilita a adaptação já no primeiro acesso.

Dentre os apps para dispositivos móveis que analisamos, o da PokerStars apresentou melhor adaptação, tanto no lobby como nas salas. Ademais, a possibilidade de ativar o saldo fictício ajuda os iniciantes a aprenderem a jogar na prática.

Melhor site de poker para cash games com troca rápida de mesa: GGPoker

A GGPoker é uma opção para quem procura cash games com dinâmica acelerada, especialmente pelo formato Rush & Cash. Nesse modelo, o jogador pode mudar rapidamente de mesa após abandonar uma mão, reduzindo o intervalo entre as partidas.

Ademais, a sala possui recursos visuais para tornar as partidas mais dinâmicas. Por exemplo: Snap Cam (gravar reações curtas), mensagem de voz (conversa em tempo real) e o splash (itens de animações para o resultado da partida).

Melhor para partidas rápidas: 888poker

A 888poker oferece duas modalidades voltadas a partidas rápidas: o BLAST, que organiza torneios superturbo de três jogadores, e o SNAP, que acelera a dinâmica do cash game ao encaminhar o jogador para uma nova mão assim que ele desiste da anterior.

Melhor para diversidade de torneios: partypoker

A partypoker é uma opção para quem procura uma sala com variedade de torneios, tanto na quantidade como nos formatos. Enquanto realizamos os testes, localizamos +1.000 torneios ativos. Sendo assim, vai além do básico Sit & Go e oferecem novos formatos.

Como escolhemos os melhores sites de poker

Escolhemos os melhores sites de poker de 2026 após testar salas e comparar aspectos como experiência de cadastro, variedade de formatos, rake, pagamentos, aplicativos e suporte. Veja na tabela o peso destes e outros critérios que verificamos:

Critério Peso O que verificamos Segurança e licença Alto Identificação da empresa responsável, regulador informado e número da licença RNG e auditoria Alto Informações sobre geradores de números aleatórios, certificações e auditorias independentes Variedade de formatos Alto Disponibilidade de Texas Hold'em, Omaha, Short Deck, cash games, MTTs, Sit & Go e Spins Tráfego de jogadores Médio Quantidade de mesas e torneios disponíveis no momento da consulta Rake e cap Alto Percentuais cobrados, limites por mesa (cap) e informações sobre rakeback Pix e saque Alto Disponibilidade de depósitos e saques via Pix, valores mínimos e moeda do saldo Software e aplicativo Médio Compatibilidade com Android, iOS e computadores, acesso pelo navegador e facilidade de navegação Suporte Médio Disponibilidade de atendimento em português, canais oferecidos e horários de funcionamento

Para manter a comparação consistente, seguimos este roteiro de avaliação das plataformas:

Cadastro e acesso: verificamos as etapas de registro, os dados solicitados, a confirmação da conta e as exigências para acessar as mesas; Jogos e software: exploramos os formatos disponíveis, consultamos a quantidade de mesas e torneios ativos e avaliamos as opções de acesso pelo navegador e aplicativos; Pagamentos e suporte: verificamos os métodos de depósito e saque, os valores mínimos, a moeda utilizada e os canais de atendimento em português; Condições de utilização: consultamos informações sobre rake, cap, modalidades, licenciamento e regras divulgadas pelas operadoras.

Como depositar e sacar com Pix nos sites de poker

Para depositar e sacar com Pix nos sites de poker, acesse a área de pagamentos da conta, selecione a operação que deseja fazer e siga as instruções da plataforma. Veja como funciona o processo:

1 . Acesse a carteira da conta e selecione depósito ou saque; 2 . Escolha Pix, quando essa opção estiver disponível na sala; 3 . Informe o valor e confira o mínimo exigido, a moeda utilizada e eventuais condições de conversão; 4 . Para depósitos, siga as instruções para pagar pelo QR Code ou pelo código Copia e Cola; 5 . Para saques, siga o fluxo indicado pela operadora ou pelo provedor de pagamento, utilizando dados de titularidade compatíveis quando solicitados.

Os sites de poker pagam em reais ou em dólares?

A 7K.poker, a 888poker e a partypoker permitem manter o saldo em reais, enquanto WPT Global, PokerStars e GGPoker trabalham com saldo em dólares.

Nas salas que aceitam Pix com saldo em USD, o valor movimentado em reais passa por conversão conforme as condições do operador ou provedor de pagamento.

É legal jogar poker online no Brasil?

Jogar poker pode ser considerado legal no Brasil, pois o Ministério da Fazenda o reconhece como um jogo predominantemente de habilidade, e não como uma modalidade baseada exclusivamente ou principalmente na sorte.

O artigo 50 da Lei das Contravenções Penais define como jogo de azar aquele em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte, mas não cita o poker expressamente.

Além disso, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) esclarece que jogos de habilidade, como o poker, e partidas entre jogadores não se enquadram na modalidade de jogos online de aposta de quota fixa regulamentada pela Lei nº 14.790/2023.

Em setembro de 2026, a Medida Provisória nº 1.394 proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa, incluindo apostas esportivas e jogos online abrangidos por essa categoria.

No entanto, a medida não menciona expressamente o poker entre jogadores, e a própria regulamentação da SPA distingue essa modalidade dos jogos online de quota fixa.

Na prática, vale diferenciar as salas em que os participantes disputam partidas entre si de jogos individuais, como o video poker, que podem receber outro enquadramento jurídico.

Como saber se um site de poker é seguro

Para saber se um site de poker é seguro, verifique quem opera a plataforma, quais mecanismos protegem as partidas e como a empresa cuida dos dados e dos recursos dos jogadores.

Antes de criar uma conta, confira estes pontos para verificar a segurança do site:

Licença verificável: identifique a empresa responsável, o órgão regulador e o número da licença, depois consulte essas informações diretamente no site da autoridade competente; RNG com auditoria verificável: procure certificados independentes que avaliem o gerador de números aleatórios e o embaralhamento das cartas, emitidos por laboratórios como Gaming Laboratories International (GLI), iTech Labs ou eCOGRA; Criptografia SSL: confira se o endereço utiliza HTTPS e se o navegador reconhece uma conexão segura, especialmente nas páginas de cadastro e pagamento; Política contra bots e collusion: verifique se a sala proíbe programas automatizados, contas múltiplas indevidas e combinações entre jogadores, além de investigar denúncias de irregularidades; Verificação de identidade: confira quais documentos a plataforma solicita para validar a conta e proteger o acesso e as movimentações financeiras; Ferramentas de jogo responsável: procure limites de depósito e tempo de jogo, pausas, autoexclusão e canais de apoio para quem precisa controlar a participação.

Jogo responsável no poker online

O jogo responsável no poker online envolve estabelecer limites de tempo e dinheiro, acompanhar os próprios hábitos e utilizar ferramentas de controle oferecidas pelas salas. A proposta é manter o poker apenas como uma atividade de entretenimento.

Antes de começar a jogar, defina quanto tempo pretende dedicar às partidas e estabeleça um limite de depósito compatível com sua situação financeira. Além disso, faça pausas regulares e, se necessário, considere utilizar o bloqueio temporário ou autoexclusão.

Se o poker deixar de ser uma atividade de lazer ou causar problemas financeiros e pessoais, procure ajuda. Os Jogadores Anônimos (JA), por exemplo, oferecem grupos de apoio para pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas ao jogo.

Perguntas frequentes sobre sites de poker

Confira respostas para as principais dúvidas sobre salas de poker online.

Qual é o melhor site de poker online?

O melhor site de poker online é a 7K.poker por reunir características relevantes para o público brasileiro, como saldo em reais, pagamentos via Pix, acesso pelo navegador e variedade de mesas de Hold'em e Omaha.

Qual site de poker tem mais jogadores?

O site de poker que tem mais jogadores é a GGPoker, com média de +10.000 usuários mensais em outubro de 2026, segundo a VIP-Grinders.

Os sites de poker aceitam Pix?

Sim, sites de poker como 7K.poker, WPT Global, PokerStars, GGPoker e partypoker aceitam Pix para depósitos e saques.

Dá para jogar poker online pelo celular?

Sim, WPT Global, PokerStars, GGPoker, 888poker e partypoker oferecem aplicativos para Android e iOS, enquanto a 7K.poker permite acessar os jogos pelo navegador do celular.

Preciso baixar um programa para jogar poker online?

Depende da sala: a 7K.poker funciona pelo navegador, enquanto WPT Global, PokerStars, GGPoker, 888poker e partypoker disponibilizam aplicativos para computadores ou dispositivos móveis.

O que é rake no poker online?

Rake é a taxa cobrada pela sala sobre os potes de cash games ou incluída no valor de inscrição de torneios. Os percentuais geralmente ficam entre 4% e 5% nos cash games, com variações de cap conforme a modalidade, os limites e o número de jogadores.

O que é rakeback?

Rakeback é um benefício de fidelidade que devolve ao jogador uma parcela do rake pago, conforme as regras do programa da sala. As condições podem variar de acordo com o volume de jogo e os critérios da plataforma.

Dá para jogar poker online de graça?

Sim, dá para jogar poker online de graça em salas que oferecem torneios freeroll, como a 7K.poker, ou em formatos free to play, como na partypoker, que não exige pagamento de inscrição. Ademais, existem salas com fichas fictícias para praticar, como a PokerStars.

Qual é o tipo de poker mais jogado online?

O Texas Hold'em é a modalidade mais popular no poker online, seguido pelo Omaha, que também aparece com frequência nos lobbies das principais salas.