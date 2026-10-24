AO VIVO: siga Chapecoense x Fluminense pelo Brasileirão

Chapecoense e Fluminense se enfrentam neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 32ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

01'/2ºT - Chapecoense é o primeiro a encontrar espaço no ataque, mas Wesley Natã recupera a bola para o Fluminense.

00'/2ºT - A bola volta a rolar na Arena Barueri!

Enquanto isso, o clima esquentou para o rival carioca: Flamengo se pronuncia sobre possível reversão de eliminação na Libertadores. Confere aqui.

➡️ Veja gols em Chapecoense x Fluminense: Bolasie e Guga marcam

O Fluminense começou a partida com mais posse de bola e tentando controlar o jogo no campo de ataque, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. A Chapecoense, por outro lado, apostou nos contra-ataques e conseguiu abrir o placar aos oito minutos, quando Bolasie aproveitou um escorregão de Igor Rabello. Depois do gol, o Tricolor seguiu com maior presença ofensiva, enquanto a equipe catarinense buscava espaços para sair em velocidade. O empate veio antes do fim da primeira etapa. Após uma jogada no ataque, Hulk deu o passe de cabeça e Guga apareceu para finalizar e deixar tudo igual na Arena Condá.

continua após a publicidade

48'/1ºT - FIIIIMMM DE PRIMEIRO TEMPO! Com o Fluminense no ataque, Daronco encerra a primeira parcial.

45'/1ºT - Daronco deu mais 3 minutos de acréscimos.

42'/1ºT - QUUAAASE! Bela defesa de Fábio após batida de primeira de Bolasie.

38'/1ºT - Wesley Natã infiltra no ataque, mas acaba desarmado pela defesa da Chape.

36'/1ºT - Cartão amarela para Camilo, volante da Chapecoense.

35'/1ºT - Jogo segue bem equilibrado. Embora o Tricolor tenha mais posse de bola, o Verdão tenta aproveitar as oportunidades que surgem no ataque.

29'/1ºT - GOOOL DO FLUMINENSE! Tentou, tentou, até que conseguiu. Belo cruzamento do Fluminense, que encontrou o Hulk na área. O atacante, então, passou de cabeça para Guga que colocou a bola na rede.

continua após a publicidade

26'/1ºT - Guga cruza para dentro da área, e defesa da Chape tira.

21'/1ºT - Wesley Natã cruza bem na direção de Serna, mas o atacante não alcança a bola, que vai para fora. Embora tenha desviado no jogador da Chape, assistante marca tiro de meta.

18'/1ºT - Depois da batida, posicionamento irregular devolve a posse ao Tricolor.

17'/1ºT - Bela jogada da Chapecoense em uma cobrança de falta ensaiada. Em uma espécie de "pinball", a zaga do Flu consegue jogar a bola para fora. Escanteio para a Chape.

continua após a publicidade

11'/1ºT - Oportunidade e tanto dos donos da casa. Com desvio, bola do Versão vai para fora colado no gol de Fábio.

08'/1ºT - GOOOL DA CHAPECOENSE! Em um vacilo na saída do Tricolor, Augusto dá um belo passe para Bolasie, que coloca a bola dentro do gol.

06'/1ºT - Apesar da defesa, Verdão não consegue avançar para o lado de ataque.

03'/1ºT - Jogo começa lento, sem grandes oportunidades criadas por nenhum dos times. Fluminense até tenta encontrar espaço, mas zaga da Chapecoense segue bem fechada.

00'/1ºT - COMEÇA O JOGO NA ARENA CONDÁ!

19h32 - Um minuto de silêncio para homenagear Hélio Silva, pai do médico da Chape.

19h31 - Partida levemente atrasada por conta de problemas no equipamento do árbitro Anderson Daronco.

19h25 - E toca o hino nacional do Brasil!

Chapecoense também já definiu os titulares para a disputa em casa. Veja abaixo:

Fluminense já está escalado para o duelo. Veja abaixo:

19h - Partida começa em 30 minutos!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Mandante do duelo, a Chape ainda sustenta chances matemáticas de escapar do rebaixamento, embora a missão seja extremamente remota. Do outro lado, o Tricolor, após a eliminação nas semifinais da Libertadores diante do Palmeiras, foca suas forças na consolidação dentro do G-5 para carimbar o passaporte para a próxima edição da competição das Américas.

continua após a publicidade

O time catarinense amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, vindo de tropeços em sequência contra Botafogo, Athletico-PR e Vitória. Já o clube das Laranjeiras, que vinha em viés de alta no certame nacional, acabou superado em seus dois compromissos mais recentes, diante de Santos e Flamengo.

Para assegurar os três pontos longe de seus domínios, o comandante Marcão precisará superar desfalques de peso. Nesta sexta-feira (23), o Departamento Médico confirmou contusões do zagueiro Millán e do volante Martinelli. Além da dupla, o meia-atacante Savarino cumpre suspensão automática, enquanto o zagueiro Thiago Silva deve ser poupado devido ao gramado sintético do estádio.

continua após a publicidade