O técnico Marcão definiu a escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Arana será titular na lateral esquerda e Savarino forma o trio de ataque com Hulk e Canobbio. No meio-campo, Nonato começa ao lado de Martinelli e Ganso.

Após utilizar uma formação mista na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no domingo, o treinador retoma a base titular para o confronto entre Fluminense e Palmeiras. Thiago Silva volta à defesa, e Ganso e Hulk, que entraram durante o clássico, começam jogando.

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Veja a escalação do Fluminense para enfrentar o Palmeiras

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Martinelli, Nonato e Ganso; Savarino, Hulk e Canobbio. Técnico: Marcão.

O Palmeiras vem com: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Savarino ganha a oportunidade na escalação do Fluminense contra o Palmeiras depois de marcar três gols na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba. Arana permanece na lateral esquerda após começar o Fla-Flu.

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O Fluminense tenta construir uma vantagem em casa antes de decidir a classificação em São Paulo. O jogo de volta será disputado no dia 21, também às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

Nas quartas de final, o Tricolor eliminou o Platense por 3 a 2 no placar agregado. A equipe venceu por 2 a 0 no Maracanã e garantiu a vaga, mesmo com a derrota por 2 a 1 na Argentina. Nas oitavas, passou do Independiente Rivadavia nos pênaltis após dois empates.

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