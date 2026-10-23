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Lucas Paquetá vira assunto aós eliminação do Flamengo: 'Não existe'

Time foi eliminado nas penalidades

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 00:09
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Lucas Paquetá perdeu pênalti na semifinal da Libertadores (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Lucas Paquetán perdeu pênalti na semifinal da Libertadores (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Após a eliminação do Flamengo para o Estudiantes na semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (22), Lucas Paquetá virou assunto nas redes sociais. O meia desperdiçou uma das cobranças na disputa de pênaltis e esteve diretamente envolvido na derrota por 3 a 2 para a equipe argentina.

➡️Atuação de Pedro em Flamengo x Estudiantes viraliza: 'Se recusa'

Com o resultado, o Estudiantes enfrentará o Palmeiras na grande final, agendada para 28 de novembro, em Montevidéu.

Veja alguns comentários:

Carrascal Arrascaeta cabisbaixo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Flamengo perdeu para o Estudiantes (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

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➡️Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.

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