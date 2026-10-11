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Corinthians está escalado para o clássico diante do Palmeiras

Timão terá dois desfalques por suspensão no Dérbi

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/10/2026 16:39
Atualizado há 0 minutos
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William Batista durante treino no Corinthians
William Batista assumiu o Corinthians interinamente (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

O Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras, em clássico válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe será comandada por William Batista, técnico do sub-20, que assume interinamente o time principal enquanto Clarence Seedorf, anunciado neste domingo (11), não inicia os trabalhos à frente do elenco.

Para o confronto, o Corinthians terá dois desfalques por suspensão: o meia Rodrigo Garro e o atacante Kaio César. Ambos estão fora do Derby e não poderão ser utilizados por William Batista.

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Nubank Parque é palco de Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão
Nubank Parque é palco de Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Escalação do Palmeiras

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

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Atualmente, o Corinthians ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, apenas um à frente do Internacional, que soma 31 e abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Colorado também terá um clássico pela frente, diante do Grêmio, que ocupa a 14ª posição na tabela.

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