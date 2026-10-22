O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, explicou as mudanças na estrutura do departamento de futebol após a saída de Marcelo Paz, que deixou o cargo de executivo de futebol na última terça-feira (20). O dirigente afirmou que, neste momento, o clube não pretende realizar novas alterações entre os profissionais que integram o setor.

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Julio Cesar, atual gerente de futebol, passará a acumular as funções de executivo. Além disso, Osmar Stabile afirmou que pretende estar mais próximo do departamento de futebol e participar diretamente das atividades do setor.

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— Primeiramente, agradecer o trabalho do Marcelo Paz no período em que esteve conosco. O Julio Cesar continua como gerente, mas vai acumular a função de executivo neste momento. O Julio Manso e o Thiago Ayres continuam trabalhando. Então, estamos trabalhando em conjunto. Eu também vou estar mais próximo aqui do futebol para a gente poder realizar esse trabalho que o Marcelo Paz nos deixa agora. Então, o Julio (Cesar) acumula essa função de executivo de futebol — disse o presidente.

Júlio César terá suas responsabilidades ampliadas no departamento de futebol do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Estrutura do departmento de futebol do Corinthians

Thiago Ayres, que chegou ao Corinthians como braço direito de Marcelo Paz, permanecerá no clube mesmo após a saída do executivo. O profissional seguirá exercendo a função de coordenador administrativo do departamento de futebol.

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Os demais integrantes da estrutura também terão suas funções mantidas. Júlio Manso e Pedro Alexandre continuarão atuando como supervisores, enquanto o Corinthians avalia os próximos passos para a reorganização definitiva do departamento.

— O departamento continua o mesmo, não houve alterações. Eu continuo como gerente, estarei no dia a dia, absorvendo algumas demandas do Marcelo e ajudando o clube aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro — explica Julio Cesar.

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