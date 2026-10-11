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Marcelo Paz explica aposta do Corinthians em Seedorf: 'Nome transcende'

Dirigente destaca liderança, experiência e desejo do treinador de retomar a carreira

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/10/2026 21:03
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Clarence Seedorf
Marcelo Paz conduziu a negociação para contratar Clarence Seedorf (Foto: Reprodução/Instagram/@clarenceseedorf)

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, comentou a contratação do técnico Clarence Seedorf para o comando da equipe. O neerlandês, de 50 anos, assinou contrato válido até o final de 2027 e chega para assumir o Timão na sequência do Campeonato Brasileiro.

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Em entrevista ao Ge, o dirigente explicou quais credenciais levaram o clube a apostar no treinador. Segundo Paz, o desejo de Seedorf de retomar a carreira e seu conhecimento sobre o Corinthians foram fatores determinantes para a contratação.

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— Um nome como o do Seedorf transcende. É um nome que tivemos acesso, identificamos que é um líder, um vencedor. Ele decidiu retomar a carreira como treinador, veio o convite do Corinthians e ele teve o desejo de vir para cá. É importante a gente contar com quem quer vir, ele quis — disse Marcelo Paz antes da bola rolar no Nubank Parque.

— Ele tem um perfil de liderança. Liderou equipes, foi capitão... e quer vencer também como treinador. Eu acredito que ele tem as credenciais para isso. Os jogadores entendem também que é algo bom. Vai chegar com muita energia e espírito — seguiu.

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Segundo Marcelo Paz, Seedorf está ciente da necessidade de conquistar resultados positivos imediatamente. O executivo também relembrou as vitórias por 1 a 0 que marcaram a campanha do título mundial do Corinthians.

— Ele sabe que precisamos agora de pragmatismo, de pontuar, de vencer jogos. De terminar o ano no Corinthians com pontuação boa, já pensando no ano que vem — apontou.

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— Desde que houve o primeiro contato, ele se informou (sobre o Corinthians). Ele viu a situação, o elenco, a tabela… Entendeu a situação, o elenco... Ele comprou a ideia na primeira conversa. Ele sabe que precisamos pontuar, defender melhor, ganhar jogos de 1 a 0. Corinthians chegou ao Japão ganhando de 1 a 0. Ele conhece o Brasil. Ele tem uma liderança muito forte. Ele tem legitimidade para cobrar, apontar o caminho — concluiu.

Marcelo Paz com agasalho de frio do Corinthians
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Acordo com Seedorf

A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz, com a aprovação do presidente Osmar Stabile. O nome do neerlandês foi apresentado ao dirigente na tarde de sexta-feira (9), com o acordo concluído após dois dias de conversas entre as partes.

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Antes de acertar com o Corinthians, Seedorf mantinha negociações avançadas para assumir outro clube de grande expressão do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027. A proposta previa um contrato de três anos, mas o treinador optou pelo projeto apresentado pelo Timão, mesmo com um vínculo de menor duração e a necessidade de iniciar o trabalho imediatamente.

De acordo com a OTB Sports, empresa responsável pela carreira do profissional, as premiações previstas no contrato estão relacionadas a classificações e conquistas esportivas, sem cláusulas específicas vinculadas ao risco de rebaixamento à Série B.

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A estreia de Seedorf está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Até lá, o treinador terá os primeiros dias de trabalho para conhecer o elenco e iniciar a preparação da equipe.

A expectativa é de que Seedorf chegue ao Brasil no começo da próxima semana. A apresentação oficial à imprensa ainda será definida pelo clube.

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