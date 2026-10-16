O volante Raniele, do Corinthians, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco nesta sexta-feira (16). O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, pela equipe do médico Moisés Cohen, com acompanhamento de Ricardo Galotti, profissional do departamento médico do clube.

O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a derrota para o Palmeiras, no domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A previsão é de que o jogador receba alta hospitalar ainda nesta sexta-feira (16). A partir de sábado (17), Raniele iniciará o processo de recuperação com os fisioterapeutas do Corinthians, seguindo o planejamento estabelecido pelo departamento médico.

O Corinthians não divulgou um prazo para o retorno do volante aos gramados. No entanto, existe a possibilidade de que Raniele volte a atuar somente em 2027, dependendo da evolução do tratamento e das etapas de recuperação após a cirurgia.

continua após a publicidade

Raniele, volante do Corinthians, passou por cirurgia no joelho esquerdo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.

continua após a publicidade

A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.