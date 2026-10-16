O atacante Yuri Alberto foi ausência no treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (16), no CT Dr. Joaquim Grava. O camisa 9 apresentou um quadro de vômitos e dores abdominais durante a noite anterior e precisou procurar atendimento médico em um hospital de São José dos Campos.

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O jogador foi medicado e passou por exames de imagem. Por conta do problema de saúde, o departamento médico optou por preservá-lo das atividades realizadas ao longo do dia. O clube não informou se o atacante terá condições de participar do treinamento deste sábado (17).

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Além da ausência de Yuri Alberto, o Corinthians teve outra movimentação no departamento médico. O volante Raniele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão no menisco. O procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, pela equipe do médico Moisés Cohen, com acompanhamento de Ricardo Galotti, profissional do clube.

A previsão é de que Raniele receba alta hospitalar ainda nesta sexta-feira e inicie o processo de fisioterapia no sábado (17). O Corinthians não divulgou um prazo para o retorno do volante aos gramados.

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Seedorf durante treino no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians realiza treinos em dois períodos

O elenco do Corinthians completou nesta sexta-feira (16) o terceiro dia consecutivo de atividades em dois períodos e o quarto dia de preparação para enfrentar o Vitória. Pela manhã, os jogadores iniciaram os trabalhos com exercícios de força na academia e, posteriormente, foram divididos em dois grupos para atividades setoriais voltadas aos movimentos defensivos.

Durante a tarde, após uma nova ativação física, os atletas participaram de exercícios técnicos de troca de passes com movimentação e manutenção da posse de bola. Na sequência, o técnico Clarence Seedorf comandou um trabalho tático de dez contra dez, com simulações de situações de jogo.

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A equipe do Corinthians volta a treinar na manhã deste sábado (17), no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão enfrenta o Vitória na segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena. O técnico Clarence Seedorf não poderá comandar a equipe à beira do campo, pois não teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Por outro lado, o Corinthians contará com os retornos de Rodrigo Garro e Kaio César, que cumpriram suspensão no clássico contra o Palmeiras e estarão novamente à disposição da comissão técnica.