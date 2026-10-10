Torres x Atalanta II: onde assistir, horário e escalações
Torres x Atalanta II: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Torres e Atalanta II se enfrentam no dia 11 de outubro, às 7h30, no Stadio Vanni Sanna, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No Grupo B da Serie C1 2026/2027, o Torres vem de empate fora de casa contra o Campobasso por 1 a 1 e, antes disso, empatou em casa contra o Vado por 0 a 0.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 7h30
Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
Rodada: 9
Fase: Girone B
O Atalanta II, por sua vez, vem de derrota em casa para o Ravenna por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 7h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Vanni Sanna, Sassari
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; G. Berto, N. Antonelli, M. Kebbeh e F. Corsinelli; G. Mastinu, M. Brentan e G. Zecca; A. Masala, L. Scotto e L. Di Stefano.
Atalanta II
Técnico: N. Beati
A. Anelli; Albert Navarro, M. Plaia, A. Guerini e J. Idele; S. Levak, D. Pounga e F. Steffanoni; T. De Nipoti, Siren Diao e G. Misitano.
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