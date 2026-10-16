Sutton United x Truro City: onde assistir, horário e escalações

Sutton United e Truro City se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no The 360 Engage Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sutton United recebe o Truro City para o duelo válido pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, que será disputado no The 360 Engage Stadium, em Sutton, Surrey.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: The 360 Engage Stadium, Sutton, Surrey

Fase: 4ª rodada classificatória

O Truro City vem de vitória por 4 a 0 diante do Cirencester Town, em casa, pela FA Cup, na fase classificatória da 3ª rodada, no dia 3 de outubro de 2026.

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Onde assistir