Spalding United x Alvechurch: onde assistir, horário e escalações
Spalding United x Alvechurch: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Spalding United e Alvechurch se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Sir Halley Stewart Field, em Spalding, Lincolnshire, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Spalding United vem de vitória em casa por 4 a 0 contra o Bury Town, pela FA Cup, na fase de replays classificatórios da 3ª rodada, em 6 de outubro. Antes disso, empatou fora de casa contra o Bury Town por 1 a 1, também pela FA Cup, na fase classificatória da 3ª rodada, em 3 de outubro.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: Sir Halley Stewart Field, Spalding, Lincolnshire
Fase: 4ª rodada classificatória
O Alvechurch vem de vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Cambridge City, pela FA Cup, na fase classificatória da 3ª rodada, em 3 de outubro.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Sir Halley Stewart Field, Spalding, Lincolnshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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