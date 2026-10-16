Southend United x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações

Southend United e Berkhamsted se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Roots Hall, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Southend United recebe o Berkhamsted no Roots Hall, em Southend-on-Sea, Essex, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Roots Hall, Southend-on-Sea, Essex

Fase: 4ª rodada classificatória

continua após a publicidade

O Berkhamsted vem de vitória por 2 a 0 diante do Redditch United, fora de casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir