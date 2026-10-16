Sholing x SE Dons: onde assistir, horário e escalações

Sholing e SE Dons se enfrentam no dia 17 de outubro de 2026, às 11h, no Mortgage Decisions Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Sholing vem de vitória por 2 a 1 diante do Ebbsfleet United, fora de casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase classificatória da 3ª rodada.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Mortgage Decisions Stadium, Southampton, Hampshire

Fase: 4ª rodada classificatória

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O SE Dons vem de vitória por 5 a 1 contra o Weymouth, fora de casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase classificatória da 3ª rodada.

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