Macclesfield x Anstey Nomads: onde assistir, horário e escalações
Macclesfield x Anstey Nomads: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup.
Macclesfield e Anstey Nomads se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no The Leasing.com Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Macclesfield vem de vitória fora de casa contra o Scarborough Athletic por 2 a 1, em partida válida pelos replays classificatórios da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027, realizada no dia 6 de outubro. Antes disso, o time empatou em casa contra o mesmo adversário por 2 a 2, na 3ª rodada classificatória da competição.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Leasing.com Stadium, Macclesfield, Cheshire
Fase: 4ª rodada classificatória
O Anstey Nomads vem de vitória fora de casa contra o Gainsborough Trinity por 3 a 2, em partida válida pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, realizada no dia 3 de outubro.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The Leasing.com Stadium, Macclesfield, Cheshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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