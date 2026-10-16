Macclesfield x Anstey Nomads: onde assistir, horário e escalações

Macclesfield e Anstey Nomads se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no The Leasing.com Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Macclesfield vem de vitória fora de casa contra o Scarborough Athletic por 2 a 1, em partida válida pelos replays classificatórios da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027, realizada no dia 6 de outubro. Antes disso, o time empatou em casa contra o mesmo adversário por 2 a 2, na 3ª rodada classificatória da competição.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: The Leasing.com Stadium, Macclesfield, Cheshire

Fase: 4ª rodada classificatória

O Anstey Nomads vem de vitória fora de casa contra o Gainsborough Trinity por 3 a 2, em partida válida pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, realizada no dia 3 de outubro.

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Onde assistir