Leiston x Guiseley: onde assistir, horário e escalações

Leiston e Guiseley se enfrentam nesta 17 de outubro, às 11h no The Flannery Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Leiston vem de vitória por 3 a 1 diante do Coventry United, em casa, pela FA Cup, na fase classificatória da 3ª rodada.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de Outubro de 2026, às 11h

Local: The Flannery Stadium, Leiston, Suffolk

Fase: 4ª rodada classificatória

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O Guiseley vem de vitória por 1 a 0 contra o Bradford Park Avenue, em casa, pela FA Cup, na fase classificatória da 3ª rodada.

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