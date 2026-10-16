Leatherhead x Yeovil Town: onde assistir, horário e escalações

Leatherhead e Yeovil Town se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Fetcham Grove, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Leatherhead vem de vitória por 1 a 0 diante do Hanworth Villa, em casa, pela FA Cup, em 3 de outubro.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Fetcham Grove, Leatherhead, Surrey

Fase: 4ª rodada classificatória

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