Harborough Town x Spennymoor Town: onde assistir, horário e escalações
Harborough Town x Spennymoor Town: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 04:21
Harborough Town e Spennymoor Town se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Bowden Park, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Harborough Town vem de vitória por 3 a 2 diante do St Albans City, em casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase classificatória da 3ª rodada.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: Bowden Park, Market Harborough, Leicestershire
Fase: 4ª rodada classificatória
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O Spennymoor Town vem de vitória por 4 a 1 diante do Chester, em casa, pela FA Cup 2026/2027, na fase classificatória da 3ª rodada.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Bowden Park, Market Harborough, Leicestershire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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