Fylde x Atherton Collieries: onde assistir, horário e escalações
Fylde x Atherton Collieries: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Fylde e Atherton Collieries se enfrentam neste sábado (17), às 11h, no Mill Farm Stadium, em Wesham, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Fylde recebe o Atherton Collieries no Mill Farm Stadium, buscando avançar na competição nacional mais tradicional da Inglaterra.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: Mill Farm Stadium, Wesham
Fase: 4ª rodada classificatória
O Atherton Collieries vem de vitória em casa contra o Trafford por 3 a 0, pela fase de replays classificatórios da 3ª rodada da FA Cup, em 6 de outubro. Antes, empatou fora de casa contra o Trafford por 2 a 2, na 3ª rodada classificatória da mesma competição, em 3 de outubro.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: Mill Farm Stadium, Wesham
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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