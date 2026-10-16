Chesham United x Forest Green Rovers: onde assistir, horário e escalações

Chesham United e Forest Green Rovers se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no The Meadow, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Chesham United vem de vitória por 4 x 3 diante do Real Bedford, pela FA Cup 2026/2027, na fase classificatória da 3ª rodada.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: The Meadow, Chesham, Buckinghamshire

Fase: 4ª rodada classificatória

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O Forest Green Rovers não tem dados recentes de partidas disponíveis para contexto.

Onde assistir