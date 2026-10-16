Bury x Harrogate Town: onde assistir, horário e escalações

Bury e Harrogate Town se enfrentam no dia 17 de outubro, às 8h30, no Salford Van Hire Gigg Lane Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Bury vem de vitória por 2 a 1 diante do Bromsgrove Sporting, em casa, pela FA Cup, na 3ª rodada classificatória, em 3 de outubro.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 8h30

Local: Salford Van Hire Gigg Lane Stadium, Bury, Lancashire

Fase: 4ª rodada classificatória

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O Harrogate Town vem de vitória por 3 a 2 contra o St Albans City, em casa, pela FA Cup, na 3ª rodada classificatória, em 3 de outubro.

Onde assistir