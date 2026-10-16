Boreham Wood x Woking: onde assistir, horário e escalações

Boreham Wood e Woking se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Mangata Developments Stadium Meadow Park, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Boreham Wood recebe o Woking no Mangata Developments Stadium Meadow Park, em Borehamwood, Hertfordshire, para a disputa da 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire

Fase: 4ª rodada classificatória

O Woking visita o Boreham Wood em Borehamwood, Hertfordshire, para o confronto da 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir