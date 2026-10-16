Barrow x Gloucester City: onde assistir, horário e escalações

Barrow e Gloucester City se enfrentam em 17 de outubro, às 11h, no Holker Street, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Barrow recebe o Gloucester City no estádio Holker Street, localizado em Barrow-in-Furness, Cumbria, para o confronto válido pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Holker Street, Barrow-in-Furness, Cumbria

Fase: 4ª rodada classificatória

O Gloucester City vem de vitória por 2 a 1 sobre o Mulbarton Wanderers, em partida válida pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, disputada em 3 de outubro de 2026.

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Onde assistir