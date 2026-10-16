Altrincham x United of Manchester: onde assistir, horário e escalações

Altrincham e United of Manchester se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no The J. Davidson Stadium, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Altrincham recebe o United of Manchester em confronto válido pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, buscando avançar na competição.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: The J. Davidson Stadium, Altrincham, Cheshire

Fase: 4ª rodada classificatória

O United of Manchester vem de vitória por 3 a 0 diante do Worksop Town, fora de casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

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