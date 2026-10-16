Aldershot Town x Tadley Calleva: onde assistir, horário e escalações
Aldershot Town x Tadley Calleva: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Aldershot Town e Tadley Calleva se enfrentam neste sábado (17), às 11h, no The EBB Stadium at The Recreation Ground, em Aldershot, Hampshire, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Aldershot Town recebe a partida em seu estádio, buscando avançar na competição nacional inglesa. A equipe atua em casa e tenta aproveitar o fator local para seguir na FA Cup.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: The EBB Stadium at The Recreation Ground, Aldershot, Hampshire
Fase: 4ª rodada classificatória
O Tadley Calleva vem de vitória por 2 a 1 diante do Dartford, em casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, buscando manter a boa fase para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The EBB Stadium at The Recreation Ground, Aldershot, Hampshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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