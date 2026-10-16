Aldershot Town x Tadley Calleva: onde assistir, horário e escalações

Aldershot Town e Tadley Calleva se enfrentam neste sábado (17), às 11h, no The EBB Stadium at The Recreation Ground, em Aldershot, Hampshire, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Aldershot Town recebe a partida em seu estádio, buscando avançar na competição nacional inglesa. A equipe atua em casa e tenta aproveitar o fator local para seguir na FA Cup.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: The EBB Stadium at The Recreation Ground, Aldershot, Hampshire

Fase: 4ª rodada classificatória

O Tadley Calleva vem de vitória por 2 a 1 diante do Dartford, em casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027, buscando manter a boa fase para avançar na competição.

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Onde assistir