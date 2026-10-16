AFC Rushden & Diamonds x Morecambe: onde assistir, horário e escalações

AFC Rushden & Diamonds e Morecambe se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no Hayden Road, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O AFC Rushden & Diamonds vem de vitória por 2 x 1 diante do Braintree Town, pela FA Cup, em 3 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mostrado desempenho competitivo na competição.

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FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h

Local: Hayden Road, Rushden, Northamptonshire

Fase: 4ª rodada classificatória

Morecambe vem de vitória por 3 x 0 diante do Darlington, pela FA Cup, em 3 de outubro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe tem mantido boa forma na competição.

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Onde assistir