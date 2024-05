Torcedores do Vasco comparam Álvaro Pacheco a Thomas Shelby.







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois da saída turbulenta de Álvaro e Emiliano Díaz, rapidamente outros nomes passaram a ser especulados no comando do Vasco, Álvaro Pacheco é o mais provável entre os nomes e está próximo de acertar com o gigante. Com as notícias da chegada do treinador ficando mais fortes, a torcida passou a pesquisar o passado do técnico e percebeu muitas semelhanças entre ele e o personagem Thomas Shelby, da série Peaky Blinders.

A série Peaky Blinders se passa na Inglaterra e conta a história de uma gangue liderada por Thomas, que quer ascender na vida a todo custo. (Foto: Reprodução / Netflix)

A semelhança pode ser vista no jeito de ambos se vestirem. A tradicional boina e a roupa social, usada pelo técnico e pelo personagem, fez com que muitos torcedores fizessem essa ligação.

Confira abaixo torcedores comparando Álvaro a Thomas;