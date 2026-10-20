Yuri Alberto manda recado à torcida do Corinthians após empate

O atacante Yuri Alberto lamentou o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Vitória, na noite desta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da equipe paulista, o camisa nove destacou a mudança de postura do elenco, mas reconheceu a frustração pelo resultado em meio à luta contra o rebaixamento.

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Em entrevista ao SporTV, o atacante avaliou o desempenho da equipe e destacou as oportunidades desperdiçadas durante a primeira etapa. Apesar de reconhecer a dificuldade para conquistar o resultado positivo, Yuri Alberto considerou que o time apresentou uma evolução em relação às últimas partidas.

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— Tivemos um bom primeiro tempo, com grandes oportunidades de gol. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir, e, na única oportunidade que eles tiveram, acabamos sofrendo o gol. Nosso principal objetivo hoje era sair daqui com a vitória. A gente tentou, batalhou, lutou até o último minuto para buscar o empate e, depois, a vitória. Infelizmente, não deu, mas a postura do time já é outra — disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto também demonstrou confiança no trabalho de Clarence Seedorf, que ainda não pôde estrear oficialmente no comando da equipe por questões de documentação. O atacante acredita que o período de treinamentos será importante para a evolução do elenco e pediu o apoio dos torcedores neste momento delicado da temporada.

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— Graças a Deus, a gente vai evoluir muito agora durante a semana com o professor, que não pôde estar presente hoje. A gente segue junto e precisa muito do apoio da torcida. Sabemos que, neste momento, é muito difícil, mas só vamos sair dessa juntos, Fiel. A gente conta com o apoio de vocês — finalizou.

Yuri Alberto destacou a mudança de postura do Corinthians após o empate com o Vitória (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

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O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.