Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Yuri Alberto manda recado à torcida do Corinthians após empate

Atacante destaca evolução da equipe e pede apoio em momento delicado

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
20/10/2026 12:23
Favorite o Lance! no Google
Yuri Alberto durante partida pelo Corinthians
Yuri Alberto marcou o gol do Corinthians no empate com o Vitória e pediu apoio da torcida (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O atacante Yuri Alberto lamentou o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Vitória, na noite desta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol da equipe paulista, o camisa nove destacou a mudança de postura do elenco, mas reconheceu a frustração pelo resultado em meio à luta contra o rebaixamento.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em entrevista ao SporTV, o atacante avaliou o desempenho da equipe e destacou as oportunidades desperdiçadas durante a primeira etapa. Apesar de reconhecer a dificuldade para conquistar o resultado positivo, Yuri Alberto considerou que o time apresentou uma evolução em relação às últimas partidas.

continua após a publicidade

— Tivemos um bom primeiro tempo, com grandes oportunidades de gol. Infelizmente, a gente não conseguiu concluir, e, na única oportunidade que eles tiveram, acabamos sofrendo o gol. Nosso principal objetivo hoje era sair daqui com a vitória. A gente tentou, batalhou, lutou até o último minuto para buscar o empate e, depois, a vitória. Infelizmente, não deu, mas a postura do time já é outra — disse Yuri Alberto.

Yuri Alberto também demonstrou confiança no trabalho de Clarence Seedorf, que ainda não pôde estrear oficialmente no comando da equipe por questões de documentação. O atacante acredita que o período de treinamentos será importante para a evolução do elenco e pediu o apoio dos torcedores neste momento delicado da temporada.

continua após a publicidade

— Graças a Deus, a gente vai evoluir muito agora durante a semana com o professor, que não pôde estar presente hoje. A gente segue junto e precisa muito do apoio da torcida. Sabemos que, neste momento, é muito difícil, mas só vamos sair dessa juntos, Fiel. A gente conta com o apoio de vocês — finalizou.

Yuri Alberto durante partida pelo Corinthians
Yuri Alberto destacou a mudança de postura do Corinthians após o empate com o Vitória (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

continua após a publicidade

No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Corinthians reclamam de pênalti

Corinthians

Corinthians divulga vídeo de possível pênalti e dispara: 'Não aceitamos'

Há 1 hora
Yuri Alberto durante a partida

Corinthians

Corinthians vê risco de rebaixamento crescer; veja os números

Há 1 hora
Confronto do Brasileirão é marcado por diversas discussões (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Corinthians x Vitória: dublador expõe discussão em pênalti marcado

Há 2 horas
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 2 horas
Técnico já teve passagem no comando do Timão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Brasileirão Série A

Jair Ventura provoca Corinthians após empate com o Vitória

Há 2 horas
Clarence Seedorf acompanha Corinthians x Vitória das arquibancadas da Neo Química Arena

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à estreia de Seedorf: 'Nunca mais'

Há 4 horas
Mais LANCE!
Sávio Pereira Sampaio durante a partida

Tironi no Lance! Corinthians brinca com o risco de rebaixamento após nove jogos sem vencer

Yuri Alberto antes da cobrança de pênalti

Análise: virada do Corinthians na temporada precisa passar por Yuri Alberto

André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Rizek é sincero sobre polêmica em Corinthians x Vitória: 'Foi mais'

Hugo Souza durante Corinthians x Vitória

Hugo Souza admite medo de rebaixamento do Corinthians: 'Não podemos fugir da realidade'

Gui Negão durante o lance

Corinthians vê erro de arbitragem e avalia ofício à CBF

Leo Porto no banco de reservas

Auxiliar do Corinthians analisa empate e destaca Seedorf: 'Evoluindo'

Sávio durante Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão de Sávio Pereira vira assunto em Corinthians x Vitória: 'Vergonha'

Memphis Depay durante partida

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após empate: 'Aprende'

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Corinthians x Vitória: Renê e Yuri Alberto marcam

Clarence Seedorf acompanha Corinthians x Vitória das arquibancadas da Neo Química Arena

Sem registro no BID, Seedorf assiste Corinthians x Vitória da arquibancada

Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Possível pênalti em Corinthians x Vitória gera revolta: 'Nunca mais'

Seedorf na beira do gramado antes de Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

Camisa Corinthians

Corinthians está escalado para confronto diante do Vitória