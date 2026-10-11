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Corinthians volta a sofrer quatro gols do Palmeiras após cinco anos

Derrota por 4 a 1 no Dérbi, neste domingo (11), repete marca no clássico

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
11/10/2026 20:03
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Palmeiras comemora gol contra o Corinthians
Palmeiras ampliou a lista de goleadas sobre o Corinthians na história do Dérbi Foto: Mateus Araujo/Pera Photo Press/Folhapress)

O Corinthians voltou a sofrer quatro gols do Palmeiras após cinco anos. Neste domingo (11), o Timão foi goleado por 4 a 1, no Nubank Parque, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou a primeira vez desde 2021 que a equipe alvinegra sofreu quatro gols em uma partida contra o rival.

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A última vez que o Palmeiras havia marcado quatro gols contra o Corinthians foi em 18 de janeiro de 2021, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 4 a 0, com dois gols de Luiz Adriano e outros dois de Raphael Veiga.

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O resultado deste domingo também ampliou o histórico de goleadas do Palmeiras sobre o Corinthians. A maior delas aconteceu em 5 de novembro de 1933, quando o clube alviverde, ainda denominado Palestra Itália, venceu por 8 a 0. Em 1948, a equipe voltou a aplicar um placar expressivo, desta vez por 6 a 0.

Ao longo da história do clássico, o Palmeiras também venceu o rival por 5 a 1 em duas oportunidades, em 1933 e 1986. Já o Corinthians aplicou o mesmo placar em 1952 e 1982, resultados que representam suas maiores vitórias em termos de diferença de gols no confronto.

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Antes das partidas de 2021 e 2026, o Palmeiras havia vencido o Corinthians por 4 a 0 em outras quatro oportunidades, nos anos de 1930, 1958, 1993 e 2004.

Maiores goleadas derrotas do Corinthians para o Palmeiras

  • Palmeiras 8 x 0 Corinthians - 05/11/1933
  • Palmeiras 6 x 0 Corinthians - 25/04/1948
  • Palmeiras 5 x 1 Corinthians - 07/05/1933
  • Corinthians 5 x 1 Palmeiras - 27/08/1952
  • Corinthians 5 x 1 Palmeiras - 01/08/1982
  • Palmeiras 5 x 1 Corinthians - 03/08/1986
  • Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 24/08/1930
  • Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 21/08/1958
  • Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 12/06/1993
  • Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 02/05/2004
  • Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 18/01/2021
  • Palmeiras 4 x 1 Corinthians - 11/10/2026
Raphael Veiga comemora gol contra o Corinthians
Em janeiro de 2021, o Palmeiras goleou o Corinthians por 4 a 0 (Foto: Cesar Greco)
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