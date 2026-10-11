Corinthians volta a sofrer quatro gols do Palmeiras após cinco anos
Derrota por 4 a 1 no Dérbi, neste domingo (11), repete marca no clássico
O Corinthians voltou a sofrer quatro gols do Palmeiras após cinco anos. Neste domingo (11), o Timão foi goleado por 4 a 1, no Nubank Parque, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou a primeira vez desde 2021 que a equipe alvinegra sofreu quatro gols em uma partida contra o rival.
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A última vez que o Palmeiras havia marcado quatro gols contra o Corinthians foi em 18 de janeiro de 2021, também pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 4 a 0, com dois gols de Luiz Adriano e outros dois de Raphael Veiga.
O resultado deste domingo também ampliou o histórico de goleadas do Palmeiras sobre o Corinthians. A maior delas aconteceu em 5 de novembro de 1933, quando o clube alviverde, ainda denominado Palestra Itália, venceu por 8 a 0. Em 1948, a equipe voltou a aplicar um placar expressivo, desta vez por 6 a 0.
Ao longo da história do clássico, o Palmeiras também venceu o rival por 5 a 1 em duas oportunidades, em 1933 e 1986. Já o Corinthians aplicou o mesmo placar em 1952 e 1982, resultados que representam suas maiores vitórias em termos de diferença de gols no confronto.
Antes das partidas de 2021 e 2026, o Palmeiras havia vencido o Corinthians por 4 a 0 em outras quatro oportunidades, nos anos de 1930, 1958, 1993 e 2004.
Maiores goleadas derrotas do Corinthians para o Palmeiras
- Palmeiras 8 x 0 Corinthians - 05/11/1933
- Palmeiras 6 x 0 Corinthians - 25/04/1948
- Palmeiras 5 x 1 Corinthians - 07/05/1933
- Corinthians 5 x 1 Palmeiras - 27/08/1952
- Corinthians 5 x 1 Palmeiras - 01/08/1982
- Palmeiras 5 x 1 Corinthians - 03/08/1986
- Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 24/08/1930
- Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 21/08/1958
- Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 12/06/1993
- Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 02/05/2004
- Palmeiras 4 x 0 Corinthians - 18/01/2021
- Palmeiras 4 x 1 Corinthians - 11/10/2026
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